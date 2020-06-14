ظهور ترامب أمام الجمهور أثار جدلا حول حالته الصحية

أثارت مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل تخرج لعدد من منتسبي "الأكاديمية العسكرية الأمريكية"، كلية ويست بوينت، في ولاية نيويورك، موجة تساؤلات حول حالته الصحية.

وظهر الرئيس الأمريكي في مقطع مصور وهو ينزل من المنصة التي ألقى عليها كلمته، بحذر كبير وبخطى ثقيلة وبطيئة على عكس عادته.

وعلق أحد الأطباء النفسيين على تصرفات ترامب هذه بالقول: "هذه إشارة إلى احتمالية إصابته بمرض عصبي ومن الضروري إجراء مسح للدماغ".

من جانبه علق ترامب في "تويتر" على حركته البطيئة في النزول عن المنصة قائلا: "المنحدر الذي نزلت منه بعد الخطاب في ويست بوينت كان طويلاً جداً وشديد الانحدار، ليس لديه درابزين، والأهم من ذلك أنه كان زلقاً للغاية".

المصدر: وكالات