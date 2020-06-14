مظاهرات في السويد تتحول إلى اعتقالات جماعية

اعتقلت الشرطة السويدية عددا من المتظاهرين، يوم السبت، أثناء مظاهرة "حياة السود مهمة" في العاصمة ستوكهولم، حيث احتشد الناس رغم قيود فيروس كورونا التي تحظر التجمع لأكثر من 50 شخصا.

وسار المتظاهرون في الشوارع وهم يهتفون ويحملون لافتات، في حين ارتدى الكثير منهم أقنعة.

وجثى المتظاهرون على ركبهم تعبيرا عن رفضهم لوحشية الشرطة والعنصرية، وذلك في إطار الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد في مينيابوليس في 25 مايو على أيدي الشرطة.

المصدر: رابتلي