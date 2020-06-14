الشرطة تنشر فيديو اعتقال شاب أسمر هز أمريكا من جديد

نشرت إدارة شرطة مدينة أتلانتا يوم الأحد لقطات من كاميرا شرطي توثق عملية اعتقال مواطن أمريكي من أصول إفريقية يدعى رايشارد بروكس، قتلته فيما بعد عقب مناوشة.

كما تظهر لقطات من كاميرا مراقبة تابعة لمطعم وينديز في مدينة أتلانتا، اللحظة التي طارد فيها رجال الشرطة ريشارد بروكس ليلة الجمعة، قبل إطلاق النار عليه وقتله.

وجاءت وفاته بنيران الشرطة بعد أكثر من أسبوعين من احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة عقب موت جورج فلويد على يد الشرطة بطريقة وحشية وعلى مرأى الجميع.

واندلعت احتجاجات في أتلانتا يوم السبت قرب موقع إطلاق الرصاص وطالب أكثر من مئة شخص بتوجيه اتهامات جنائية للضباط.

المصدر: وكالات