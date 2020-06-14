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ظهور شعار "حياة السود مهمة" على مبنى سفارة أمريكية في سيئول

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علقت سفارة الولايات المتحدة في سيول يوم السبت لافتة "حياة سوداء" خارج المبنى، في تضامن مع الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة .

وتعليقا على هذه الخطوة عبرت السفارة في تغريدتها عن التضامن مع الأمريكيين الذين يشعرون بالحزن ويحتجون سلميا للمطالبة بتغيير إيجابي، مشيرة إلى أن لافتة "بلاك لايفز ماتر" تظهر "دعما  لمكافحة الظلم العنصري ووحشية الشرطة ونحن نكافح لنكون مجتمعا أكثر شمولا وعدلا".

المصدر: وكالات

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