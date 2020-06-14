قبر رمزي وسط تل أبيب لفلسطيني قتلته الشرطة الإسرائيلية

وضع نشطاء إسرائيليون قبرا رمزيا على جانب شارع روتشيلد بوسط تل أبيب يوم الجمعة، تخليدا لذكرى إياد حلاق، الفلسطيني المصاب بالتوحد الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية قبل أسبوعين في القدس.

وقال أحد النشطاء في هذا الخصوص: "جئنا لنقول إن حياة الفلسطينيين مهمة لسكان تل أبيب".

وقتل إياد حلاق على يد ضابط شرطة إسرائيلي في 30 مايو/ أيار، داخل البلدة القديمة في القدس الشرقية، وادعى الضابط أن إياد كان يحمل مسدسا، ليتبين لاحقا أنه لم يكن مسلحا ولم يع الأمر الصادر عن الضابط بالتوقف. وحسب أقوال شهود العيان، أطلقت ست رصاصات على الضحية على الأقل.

المصدر: رابتلي