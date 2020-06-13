المئات يؤدون صلاة الجمعة في استاد كرة القدم في اسطنبول

حضر المئات من المصلين إلى استاد "باغجيلار محمودبي" في مدينة اسطنبول التركية، لأداء صلاة الجمعة، بعد رفع القيود المفروضة على الصلاة الجماعية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتظهر اللقطات المصلين يؤدون صلاة الجمعة مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي في الاستاد.

ووفقا للتقارير، فإنه تم إغلاق المساجد التركية في 19 مارس كجزء من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من انتشار مرض كوفيد-19، قبل أن رفعت االسلطات القيود تدريجيا خلال الأسبوعين الماضيين مما سمح للمصلين بالعودة إلى المساجد.

وحتى يوم الجمعة، سجلت تركيا أكثر من 174 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و4763 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

المصدر: رابتلي