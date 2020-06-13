قبور رمزية على شاطئ ريو دي جانيرو تتعرض للتخريب

أقدم برازيلي في أحد شواطئ ريو دي جانيرو على إزالة صلبان غرست في رمال فوق قبور رمزية حفرها محتجون غاضبون من أسلوب تعامل الحكومة البرازيلية مع جائحة كورونا.

وفسر البرازيلي تصرفاته بالقول أن حفر قبر على شاطئ كان عملا "سخيفا" نظمه يساريون يسعون لنشر "الرعب" بين السكان.

لاحقا، أعاد برازيلي آخر اسمه مارسيو أنطونيو دو ناسيمنتو، ويشار إلى أنه والد أحد المتوفين بفيروس كورونا، الصلبان إلى مكانها، مؤكدا ضرورة احترام أشكال التعبير التي يظهرها الآخرون.

وقال أنطونيو كارلوس كوستا، الذي شارك في تنظيم الاحتجاج إن سياسة الرئيس البرازيلي بولسونارو غير المنظمة وعدم التوصل للحل الوسط أدى إلى ازدياد قياسي في عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات