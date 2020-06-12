الغضب يعود إلى شوارع بيروت.. طرقات مقطوعة باطارات مشتعلة

قطع متظاهرون غاضبون يوم الخميس الطرقات في بيروت باستخدام الإطارات المشتعلة، وذلك احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية وتردي الأوضاع المعيشية.

أفاد مراسل RT في يوم سابق من اليوم أن المحتجين قطعوا طريق قصقص بالاتجاهين، وانطلقوا من عدة أحياء في بيروت باتجاه السراي الحكومي مطالبين بإسقاط الحكومة.

ولفت مراسلنا، إلى أن عددا من المحلات التجارية أقفلت أبوابها بعد تداول أنباء عن أن سعر شراء الدولار الأمريكي وصل إلى 7000 ليرة لبنانية، لكن وسائل إعلام محلية نفت صحة ما يشاع عن إرتفاع جنوني بسعر صرف الدولار، مؤكدة أن الدولار متوفر في الأسواق بسعر 4900 ليرة.

المصدر: وكالات + RT