انتشال تمثال تاجر عبيد بعد إغراقه من قبل محتجين

انتشلت سلطات مدينة بريستول البريطانية تمثال تاجر العبيد، إدوارد كولستون بعدما رماه محتجون في النهر يوم الأحد.

وأعلن مجلس المدينة أن التمثال تم نقله إلى مكان آمن لم يكشف عنه، وسوف يتم وضعه في متحف.

وشارك كولستون الذي عاش في القرن الـ17، في "الشركة الإفريقية الملكية" لتجارة الرقيق.

ووفقا للبيانات الأرشيفية، نقلت الشركة خلال فترة عمل كولستون حوالي 84000 رجل وامرأة وطفل من إفريقيا لبيعهم في الولايات المتحدة، توفي قرابة ربعهم في الطريق.

غير أنه يعد بطلا في عيون سلطات مدينة بريستول لاعتباره راعيا للثقافة ومتبرعا لأعمال الخير وعضوا في البرلمان حيث تحمل العديد من المدارس والمباني والمؤسسات الخيرية اسمه.

المصدر: وكالات