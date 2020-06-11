العثور على حوت مونتريال الأحدب العملاق نافقا في نهر
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نقلت جيفة حوت أحدب عملاق إلى الشاطئ بعد أن عثر عليها في مياه نهر سانت لورنس قرب مدينة فارين شرق مونتريال في كندا يوم الأربعاء.
وسحب خبراء مصائد الأسماك، جثة الحوت على طول النهر إلى رصيف سانت آن في سوريل، حيث قامت رافعة برفع الحوت النافق.
وتجمع العشرات في انتظار وصول الجيفة ووفقاً لشبكة طوارئ الثديات المائية في كيوبيك، من المرجح أن يكون الحوت الأحدب هو ذاته الذي شوهد في أولد بورت بمدينة مونتريال نهاية شهر مايو.
ستخضع الجيفة الآن لعملية تشريح في كلية الطب البيطري بجامعة مونتريال، حيث سيحدد العلماء سبب نفوقه إن كان حالة طبية أم صدمته سفينة.
المصدر: رابتلي