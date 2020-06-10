تسيير الدورية الروسية التركية الـ16 على طريق "M4" في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية والتركية سيّرت الدورية المشتركة الـ16 على الطريق الدولي "M 4" في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان صادر عن المركز: "وفقا للاتفاقيات المبرمة بين الرئيسين الروسي والتركي في موسكو، في الـ5 مارس الماضي، جرى في 10 يونيو تسيير الدورية الـ16، الروسية التركية المشتركة على قسم من الطريق السريع M 4 في منطقة وقف التصعيد في إدلب والتي تربط حلب باللاذقية"​​​.

وأدت الدورية مدرعتان روسيتان من طراز "82A" وثالثة من طراز "تيغر"، وجرى مراقبة حركة الرتل المشترك من الجو بواسطة طائرات مسيرة تابعة للقوة الجوية الفضائية الروسية.

ولأول مرة مرت الدورية الروسية التركية المشتركة في قرية جنقرة في محافظة إدلب، قاطعة مسافة 40 كيلومترا.

المصدر: وكالات