طوابير طويلة تصطف أمام مراكز اقتراع في ولاية أمريكية

اصطفت طوابير طويلة من الناخبين أمام مراكز اقتراع في ولاية جورجيا الأمريكية حيت جرت الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء بعد أن تأجلت مرتين بسبب جائحة كوفيد 19.

كما واجه الناخبون ارتباكا في بعض الدوائر بسبب تعطل آلات التصويت والمشاكل الفنية والنقص في عدد العاملين في المراكز.

وأعلن نائب حاكم جورجبا براد رافينسبيرغر عن فتح تحقيق في تأخير اجراء الانتخابات التمهيدية والظروف التي أدت إلى ذلك، واصفا الوضع بغير المقبول.

المصدر: وكالات