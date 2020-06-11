طوابير طويلة تصطف أمام مراكز اقتراع في ولاية أمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2kn
اصطفت طوابير طويلة من الناخبين أمام مراكز اقتراع في ولاية جورجيا الأمريكية حيت جرت الانتخابات التمهيدية يوم الثلاثاء بعد أن تأجلت مرتين بسبب جائحة كوفيد 19.
كما واجه الناخبون ارتباكا في بعض الدوائر بسبب تعطل آلات التصويت والمشاكل الفنية والنقص في عدد العاملين في المراكز.
وأعلن نائب حاكم جورجبا براد رافينسبيرغر عن فتح تحقيق في تأخير اجراء الانتخابات التمهيدية والظروف التي أدت إلى ذلك، واصفا الوضع بغير المقبول.
المصدر: وكالات