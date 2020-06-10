تابوت ذهبي داخل عربة تجرها الخيول.. جنازة جورج فلويد إلى مثواه الأخير

تجمع آلاف الأشخاص في شوارع مدينة هيوستن الأمريكية لوداع جورج فلويد الذي أدت وفاته على يد شرطي إلى موجة احتجاجات غاضبة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ووصل جثمان فلويد في تابوت ذهبي إلى هيوستون حيث أمضى القتيل طفولته بعد إقامة مراسم وداع في مسقط رأسه بمدينة ريفورد بولاية كارولاينا الشمالية ومينيابوليس حيث لقي مصرعه قبل أكثر من أسبوعين.

واصطف الآلاف من مختلف أنحاء الولايات المتحدة على طول مسار موكب الجنازة تقوده عربة تجرها الخيول، هاتفين باسم فلويد.

المصدر: وكالات