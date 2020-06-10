اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية أثناء مسيرة احتجاج على مقتل معاق فلسطيني

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية في القدس، وذلك خلال مسيرة احتجاج على مقتل إياد الحلاق، وهو مواطن فلسطيني مصاب بمرض التوحد قتلته الشرطة الإسرائيلية في 30 مايو.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، 6 متظاهرين، إثر قمعها المسيرة وسط القدس.

وقتل الحلاق على يد ضابط شرطة إسرائيلي في 30 مايو/ أيار، داخل البلدة القديمة في القدس الشرقية، وادعى ضابط في الشرطة الإسرائيلية أن الحلاق كان يحمل مسدسا، ليتبين لاحقا أنه لم يكن مسلحا ولم يع الأمر الصادر عن الضابط بالتوقف. وحسب أقوال شهود العيان، أُطلقت ست رصاصات على الضحية على الأقل.

المصدر: وكالات