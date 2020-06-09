من على منبر الكنيست.. نائب يتهم نتنياهو وحكومته بقتل الفلسطيني إياد الحلاق

وجه عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف إصبع الاتهام إلى الحكومة الإسرائيلية ووزائها بمقتل الشاب الفلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة إياد الحلاق.

ووصف كسيف خلال مداخلة له من على منبر الكنيست، مقتل الحلاق "بالجريمة البشعة التي وقعت بدم بارد"، وقال إن مسؤولية مقتل الشاب لا تقع فقط على الشرطة التي أطلقت النار عليه بل على وزير الأمن الذي يقول إن كل من لا يمتثل لأمر الشرطة فدمه على كفه وهو يسمح بذلك بسفك دماء الأبرياء".

المصدر:RT