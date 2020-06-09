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لحظة اصطدام الطائرة الأمريكية C130 بمدرج مطار التاجي العسكري

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لحظة اصطدام الطائرة الأمريكية C130 بمدرج مطار التاجي العسكري
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نشرت وسائل إعلام فيديو للحظات الأولى لاصطدام الطائرة الأمريكية C130 في مدرج مطار التاجي العسكري شمالي بغداد.

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وأفاد مصدر أمني عراقي أمس الاثنين، بسقوط الطائرة دون معرفة أسباب تحطمها.

وقال المصدر لـRT، إن "الطائرة تابعة لقوات التحالف الدولي ضد داعش في العراق، وأنها من ضمن السرب الموجود في قاعدة التاجي الجوية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "المعلومات الأولية تشير إلى اصطدامها بجدار في القاعدة".

المصدر: وكالات

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