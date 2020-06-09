لحظة اصطدام الطائرة الأمريكية C130 بمدرج مطار التاجي العسكري

نشرت وسائل إعلام فيديو للحظات الأولى لاصطدام الطائرة الأمريكية C130 في مدرج مطار التاجي العسكري شمالي بغداد.

إقرأ المزيد

وأفاد مصدر أمني عراقي أمس الاثنين، بسقوط الطائرة دون معرفة أسباب تحطمها.

وقال المصدر لـRT، إن "الطائرة تابعة لقوات التحالف الدولي ضد داعش في العراق، وأنها من ضمن السرب الموجود في قاعدة التاجي الجوية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "المعلومات الأولية تشير إلى اصطدامها بجدار في القاعدة".

اللحظات الأولى لاصطدام الطائرة الأميركية C130 في مدرج مطار #التاجي العسكري مساء أمس الأثنين pic.twitter.com/fML4arDfN0 — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) June 9, 2020

المصدر: وكالات