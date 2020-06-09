الديمقراطيون الكبار يركعون نحو 9 دقائق تكريما لجورج فلويد

ركع العديد من كبار النواب الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي ومن بينهم رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، على ركبهم ووقفوا صامتين لمدة ثماني دقائق و46 ثانية،

وجاءت الفعالية تكريما للمواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، الذي توفي على يد ضابط شرطة أبيض.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب قبل لحظة الصمت: "نحن هنا لمراقبة هذا الألم، نحن هنا لاحترام تصرفات الشعب الأمريكي للتحدث ضد ذلك (العنصرية)، والتي تتجلى على وجه التحديد في وحشية الشرطة. نحن هنا لتكريم جورج فلويد".

و8 دقائق و46 ثانية هو الوقت الذى ظل فيه ضابط الشرطة الأبيض واضعا ركبته على عنق فلويد، مما أدى إلى وفاته.

وعرضت مجموعة مشرعين ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي اليوم الاثنين، مشروع قانون لمكافحة العنف والعنصرية من قبل الشرطة في أعقاب الاحتجاجات التي فجرها مقتل جورج فلويد.

المصدر: وكالات