وريث شركة سامسونغ يمثل أمام المحكمة في سيئول

مثل وريث مجموعة "سامسونغ" لي جيه-يونغ، اليوم الاثنين، أمام محكمة في كوريا الجنوبية ستقرر إن كان يجب إعادة سجنه بسبب اتهامات بالتلاعب المحاسبي.

وظهر لي البالغ من العمر 51 عاما أمام المحكمة في كمامة وسترة سوداء ورد على أسئلة الصحفيين قبل دخوله المبنى.

وقد أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بأن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف بحق وريث شركة "سامسونغ" لي جيه-يونغ واثنين من المدراء السابقين للمجموعة.

وتشتبه النيابة بأن هؤلاء الأشخاص الثلاثة شاركوا عام 2015 في مخطط إجرامي مكن لي جيه-يونغ من إحكام سيطرته على الشركة ليخلف والده المريض لي كون-هي، الذي دخل المستشفى في 2014.

المصدر: وكالات