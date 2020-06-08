اشتباكات بين الشرطة والمحتجبن أثناء مسيرة حاشدة مناهضة للعنصرية في لندن

أصيب 14 من أفراد الشرطة في اشتباكات مع عدد من المحتجين، أثناء مسيرة حاشدة مناهضة للعنصرية في لندن.

وخرج مزيد من الاحتجاجات الحاشدة في أنحاء بريطانيا يوم الأحد، تضامناً مع الاحتجاجات التي اندلعت في الولايات المتحدة بعد وفاة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد شرطي.

وعقب مسيرة سلمية نظمت وسط لندن، بدأ بعض المتظاهرين في إلقاء أغراض وألعاب نارية وصواريخ خفيفة على أفراد الأمن. وأعلن أنه تم إلقاء القبض على 41 شخصاً أثناء الاشتباكات.

المصدر: وكالات