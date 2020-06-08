الأطباء ينضمون إلى مسيرة في نيويورك احتجاجا على مقتل جورج فلويد

انضم العاملون في مجال الرعاية الصحية إلى الاحتجاجات السلمية في نيويورك يوم السبت، لإلقاء الضوء على طريقة غير عادلة يقولون إنهم يشهدونها داخل مستشفياتهم يومًا بعد يوم.

وخرج العشرات من الأطباء يرتدون المعاطف البيضاء وهم يهتفون "معاطف بيضاء للحياة السوداء" ضمن مسيرة احتجاجية على مقتل جورج فلويد على يد شرطي بمدينة مينيابوليس.

وأشار أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية في تصريح لشبكة وابس-تي في الأمريكية إلى طريقة مختلفة للتعامل مع مرضى من الأصول الإفريقية والإسبانية والفقراء بالنسبة للأمريكيين العاديين، مشددا على أنه يجب أن يتوقف ذلك.

المصدر: أسوشيتد برس