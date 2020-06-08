متظاهرون يجبرون عمدة مينيابوليس على مغادرة الاحتجاج

هتف متظاهرون ضد عمدة مينيابوليس جاكوب فراي خلال تواجده بين المحتجين الذين ينددون بوفاة المواطن الأمريكي من الأصول الإفريقية جورج فلويد، مما أجبره على مغادرة الاحتجاج.

جاء ذلك بعد أن قال جاكوب فراي أمام المحتجين إنه لا يدعم الإلغاء الكامل للشرطة، مما أدى إلى دعوات الحشد ضد عمدة مينيابوليس للعودة إلى المنزل، حيث هتفوا: "جاكوب.. عد إلى المنزل".

وسبق أن أعلن أعضاء المجلس البلدي في مينيابوليس الأمريكية، عن خطط "لتفكيك" إدارة الشرطة في المدينة، التي يتهم أحد ضباطها، بقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.

المصدر: وكالات