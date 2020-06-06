بيفرلي هيلز.. فنانون وممثلون ينضمون للمظاهرات المناهضة للعنصرية على طريقتهم

تجمع عدد من الفنانين والممثلين يوم الجمعة خارج مقر أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية في بيفرلي هيلز الأمريكية، للاحتجاج على مظاهر العنصرية ووحشية الشرطة.

وتم إغلاق شارع ويلشاير في بيفرلي هيلز أمام حركة المرور وألقى عشرات المتظاهرين الخطابات وأدوا الأغاني خارج مكتب المنظمة التي توزع جوائز أوسكار كل عام.

وقال الممثل بنيامين كارلتون أثناء المظاهرة إنه من المهم للفنانين الانضمام إلى المظاهرات على الصعيد الوطني.

المصدر: أ.ف.ب.