الأمن الروسي يطلق عملية مكافحة الإرهاب في جمهورية إنغوشيا

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، عن تحييد مسلحين أثناء عملية خاصة في مدينة سونجا بجمهورية إنغوشيا.

وفي يوم السبت، تلقت الهيئات الأمنية في جمهورية إنغوشيا الروسية، معلومات عن وجود مجموعة من المجرمين المسلحين في أحد المباني غير السكنية، في إحدى ضواحي مدينة سونجا. وعند الطلب من المسلحين تسليم أنفسهم، ردوا بإطلاق النار، فتمت تصفيتهم.

وذكرت اللجنة، أنه "تم العثور على جثتي المسلحين، وكذلك على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة، في موقع الاشتباك".

المصدر: وكالات