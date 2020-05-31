جدار حول مركز للشرطة بسبب الاحتجاجات على مـقتل جورج فلوريد

أقيم جدار خرساني مؤقت يحيط بالمركز الأول التابع لشرطة مينيابوليس، وذلك بعد بضعة أيام من احتجاجات عنيفة اجتاحت المدينة ومدن أمريكية أخرى على خلفية مقتل جورج فلويد على يد شرطي.

وفي شريط فيديو سجل يوم السبت يمكن رؤية الجدار الخرساني وكذلك الحواجز المعدنية على مدخل مبنى مركز الشرطة.

واجتاحت مظاهرات عنيفة جميع أنحاء الولايات المتحدة كرد فعل على وفاة جورج فلويد، رافقتها أعمال شغب ونهب في بعض المناطق بما في ذلك مدينة مينيابوليس.

المصدر: وكالات