مستوطنون يقتحمون الأقصى بعد فتحه أمام المصلين

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية الخاصة، بعد فتحه أمام المصلين عقب إغلاق دام شهرين.

وأوضح مدير شؤون المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، أنه في "الساعة الثالثة فجرا فتحت الأبواب الثلاثة المعتادة، وهي باب حطة وباب المجلس (الناظر) وباب السلسلة، وفي الساعة السابعة من صباح اليوم فتحت جميع أبواب الأقصى المعتادة".

ونوه إلى أن اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى كان في الساعة السابعة والنصف من باب المغاربة، وكان العدد في المجموعة الأولى 70 مستوطنا، وفي الثانية 35 مستوطنا، وعلى رأسهم المدعو يهودا غليك ووزير الزراعة السابق.

وأكد الكسواني، أن "هذه الاقتحامات الاستفزازية كانت بحماية شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها، وهذه الاقتحامات تأتي لاستفزاز أهل بيت المقدس والمسلمين وتعكير عليهم فرحتهم بفتح المسجد الأقصى وإعادة الصلاة فيه".

المصدر: وكالات