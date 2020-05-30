العشرات يؤدون الصلاة أمام أبواب المسجد الأقصى

احتشد العشرات أمام أبواب المسجد الأقصى، يوم الجمعة، مطالبين بإعادة فتح الموقع المقدس بعد إغلاقه بسبب الإجراءات الوقائية لمكافحة كوفيد-19 وفي ظل عودة الحياة بشكلها الطبيعي بالقدس.

وأدى العشرات صلاة الجمعة أمام البوابة القبلية ومداخل أبواب المسجد الأقصى، في حين أغلق أفراد الأمن الإسرائيلي المداخل والبوابات إلى البلدة القديمة ومنعوا المصلين من الدخول.

ويتواصل إغلاق المسجد الأقصى منذ شهر مارس وللمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما، وفي البداية كان من المتوقع إعادة فتح أبوابه بعد عيد الفطر، عطلة نهاية شهر رمضان.

المصدر: رابتلي