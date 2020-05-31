لا يخجلون حتى أمام الكاميرات.. نهب بشكل صارخ لأحد متاجر المجوهرات في لوس أنجلوس

تعرض متجر مجوهرات في مدينة لوس أنجلوس للنهب مع خروج احتجاجات في العديد من المدن الأمريكية على خلفية مقتل جورج فلويد.

وشوهد الناس وهم يقتحمون المتجر ويزيلون خزائن العرض ويفرغون الدروج، بينما تضرر باب المتجر بشكل واضح، وتقاسم اللصوص غنائمهم خارج المتجر.

واندلعت موجة من الاحتجاجات، يوم الثلاثاء، بعد يوم من مقتل جورج فلويد، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وفوضى ومشاجرة وعمليات نهب.

وبدأت المظاهرات بعد مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد البالغ من العمر 46 عاما في مدينة مينيابوليس، يوم الاثنين، بعد عرض مقطع فيديو يظهر فيه شرطي وهو يضع ركبته على رقبة جورج لنحو 10 دقائق.

المصدر: رابتلي