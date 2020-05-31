شاهد.. الخنازير البرية تفر من الحرائق في إيران

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر قطيعا من الخنازير البرية وهو يفر من الحرائق التي اندلعت في إيران.

والتهمت ألسنة اللهب المراتع والغابات وأشجار البلوط القديمة، في أقاليم إيلام، كرمانشاه، كهكيلوية وبوير أحمد، بوشهر، وهرمزغان.

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو تظهر محاولات السكان إخماد الحرائق بوسائل بدائية، مع تأخر وصول الإمدادات، وقالت جمعية حماية البيئة في خوزستان إنها ستقدم شكوى ضد المسؤولين.

المصدر: RT