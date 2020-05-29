المظليون البرتغاليون ينفذون عملية عسكرية في جمهورية إفريقيا الوسطى

نشر الجيش البرتغالي شريط فيديو يظهر عملية عسكرية لقواته المظلية ضمن قوات الرد السريع الأممية في منطقة نديلي الواقعة على بعد 60 كيلومترًا من عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى.

وذكر الجيش البرتغالي أن وحدة المظليين تسير دورياتها بالقرب من قرية أليو الصغيرة عندما اكتشفت عدة مسلحين مزودين برشاشات (آر بي جي) وقذائف آلية. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار جراء العملية العسكرية.

وينتشر 180 ضابطًا عسكريًا برتغاليا معظمهم من المظليين في جمهورية إفريقيا الوسطى ويتمركزون في مقر بعثة الأمم المتحدة في نديلي.

المصدر: وكالات