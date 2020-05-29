الحرس الثوري الإيراني يلحق 112 زورقا حربيا ببحريته في الخليج

أقيمت الخميس مراسم تسليم 112 زورقا هجوميا جديدا قاذفا للصواريخ من طراز "ذوالفقار" في ميناء بندر عباس بحضور وزير الدفاع الإيراني والقائد العام للحرس الثوري الإيراني.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي أثناء المراسم إن هذه الخطوة هي جزء من ولادة قوة بحرية جديدة في الخليج اسمها إيران، مضيفا "أن هذه الزوارق ستزيد القوة الهجومية للقوات البحرية الإيرانية في مياه الخليج".

ومن جانبه قال الأدميرال علي رضا تنکسیري قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية بأن سرعة الزوارق بلغت 92 عقدة، لافتا إلى البدء قريبا بتصنيع سفينة "الشهيد سليماني" الحربية بطول 65 مترا.

المصدر: وكالات