حادثة رائحة كريهة تشل عمل المجلس التشريعي في هونغ كونغ

فتحت شرطة هونغ كونغ تحقيقا في حادثة رائحة كريهة وقعت اليوم الخميس في المجلس التشريعي أثناء مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يجرم إهانة النشيد الوطني الصيني أو الإساءة إليه.

وألقى نائب عن الحزب الديمقراطي المعارض تيد هوي تشي فونغ زجاجة بلاستيكية كبيرة مع محتوياتها البنية التي تنبعث منها رائحة كريهة أمام منصة رئيس المجلس.

وعقب هذا الحادث أخرجه الحراس من الغرفة التشريعية وتم تعليق الاجتماع لبعض الوقت بسبب الرائحة الكريهة المنبعثة من محتويات الزجاجة.

المصدر: وكالات