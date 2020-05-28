لحظة اطلاق فاشل لأول صاروخ فضائي تابع لشركة الملياردير البريطاني

فشلت شركة Virgin Orbit الأمريكية التابعة للملياردير ريتشارد برانسون، في إطلاق صاروخها الفضائي الأول من متن طائرة إلى المدار.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ LauncherOne وطوله 21 مترا من على متن طائرة "Cosmic Girl"، والتي أقلعت من مطار "موخافي" الفضائي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأضافت الشركة أن الصاروخ "LauncherOne" أطلق من متن طائرة بوينغ 747 فوق المحيط الهادئ بالقرب من شواطئ جنوب كاليفورنيا ونجح في إشعال محركه الداعم قبل أن إنهاء المهمة لأسباب لم يتم الكشف عنها.

وذكرت فيرجين أوربت في بيانها في "تويتر" أن "أمرا غريبا حدث في وقت مبكر من المرحلة الأولى من الرحلة وأنهيت المهمة بأمان" مضيفة أن الطائرة الحاملة للصاروخ وطاقمها هبطا بسلام في نهاية المهمة.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات في التجربة التي اعتبرتها الشركة إحدى أهم الخطوات في إطار برنامجها لإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

المصدر: وكالات