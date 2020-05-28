محتجون يقتحمون سيارات الشرطة في لوس أنجلوس

قطع متظاهرون حركة المرور في أحد الطرق السريعة وسط لوس أنجلوس حيث هاجموا سيارات الشرطة وحطموا زجاجها احتجاجا على مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض في مدينة منيابوليس الأمريكية.

ورفع المتظاهرون صور الرجل الأسود جورج فلويد الذي توفي تحت قدم أحد رجال الشرطة الأمريكيين.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لجريمة بشعة هزت الولايات المتحدة، يظهر فيه شرطي يجثم بركبته فوق رقبة الضحية لمدة ست دقائق في الوقت الذي يستغيث الأخير متوسلا: "لا أستطيع التنفس"، قبل أن يفقد وعيه، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث قضى نحبه.

وتم اعتقال الرجل بسبب شيك مزور بقيمة 20 دولارا.

المصدر: وكالات