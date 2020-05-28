تأجيل إطلاق رحلة فضائية "تاريخية" مأهولة من الأراضي الأمريكية

تسبب الطقس السيئ بتأجيل إطلاق مركبة فضاء تحمل رائدي فضاء أمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية يوم الأربعاء.

واضطرت شركة "سبيس إكس"، الخاصة المصنعة للصواريخ والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، لتأجيل إطلاق هذه الكبسولة، حيث توقف العد التنازلي قبل أقل من 17 دقيقة عن الموعد المقرر، لانطلاق الصاروخ "فالكون 9 "، من مركز كنيدي.

وكانت هذه المهمة، ستصبح أول رحلة تقل روادا من إدارة الطيران والفضاء "ناسا"، انطلاقا من أرض أمريكية منذ تسع سنوات.

ومن المقرر أن تكون الفترة التالية المتاحة للإطلاق بعد ظهر يوم السبت.

المصدر: وكالات