سوريا.. شاهد لحظة الانفجار العنيف الذي استهدف دورية للقوات التركية في الطريق الدولي M4

نشر نشطاء على مواع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو صورت من الجو وثقت لحظة الانفجار الذي وقع قرب الطريق الدولي M4 في ريف ‎محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أثناء مرور دورية للقوات التركية.

وذكرت مصادر لـ RT أن التفجير أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة آخرين.

وأشارت إلى أن سبب الإصابات يعود لتطاير المقذوفات والشظايا، جراء الانفجار قرب قرية الغسانية.

وقد تحدثت بعض التنسيقيات الموالية للفصائل المدعومة من تركيا عن أن الانفجار "وقع في مستودع ذخيرة يتبع للحزب الإسلامي التركستاني".