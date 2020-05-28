رئيس الحكومة اللبنانية يزور مقر اليونيفيل

زار رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب يوم الأربعاء مقر الأمم المتحدة لحفظ السلام في الناقورة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وجاء هذه الزيارة على خلفية شكوى أهالي قرى حدودية لبنانية من تعامل القوات الدولية معهم وتخريب أرزاقاهم والقيام بعمليات تفتيش في الأملاك الخاصة

وأعرب قائد قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان، ستيفانو دل كول في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية، عن امتنناه لـ"الحكومة ورئيسها وللقوات اللبنانية المسلحة على تعاونها في تنفيذ مهام اليونيفيل"، مشيرا إلى أن "هذا محور نجاحنا في الحفاظ على 14 عاما من الهدوء".

المصدر: وكالات