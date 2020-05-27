حظر التجول في بغداد مع ازدياد عدد الإصابات بـ كوفيد 19

خلت شوارع بغداد من الناس على خلفية فرض السلطات العراقية حظر التجول مع ازدياد عدد حالات الإصابات بكوفيد 19 إلى 4848 شخصا.

وأقامت قوات الأمن العراقية نقاط تفتيش في أنحاء مختلفة من بغداد مع نشر جنود الجيش ورجال الشرطة.

وفرضت السلطات حظر التجول من 20 مايو إلى 3 يونيو.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، تسجيل 216 إصابة جديدة بالمرض، منها "79 إصابة لم تكن لديها أعراض"، بالإضافة إلى تسجيل ستة وفيات جديدة.

وبحسب أرقام الوزارة فإن 167 من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في مناطق متفرقة من بغداد.

وبهذا تصل الإصابات المؤكدة في العراق إلى 4848 إصابة، من بينها 169 حالة وفاة، و34 حالة حرجة، بحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة العراقية.

المصدر: وكالات