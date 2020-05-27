الإفراج عن صحفي جزائري بعد 8 أشهر من اعتقاله

غادر الصحفي الجزائري، سفيان مراكشي، يوم الثلاثاء، سجن الحراش بعد إنهاء مدة عقوبته في السجن التي امتدت 8 أشهر.

وكانت محكمة بئر مراد رايس قد حكمت على الصحافي سفيان مراكشي، في بداية الشهر الماضي بثمانية أشهر حبس نافذة، حيث غادر المعني السجن اليوم بعد استنفاذ فترة عقوبته.

ووجهت لمراكشي تهم "استيراد معدات بث مباشر بدون ترخيص" واستخدامها في بث صور عن تظاهرات الحراك.

وتم توقيف مراكشي في 26 سبتمبر 2019، وكان أول صحفي يودع الحبس منذ بداية التظاهرات الاحتجاجية في 22 فبراير 2019.

المصدر: وكالات