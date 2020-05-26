شاهد الفيلم السينمائي الشهير "شوغالي" عن خطف عالم روسي في ليبيا يملك معلومات سرية!

فيلم يحكي قصة حقيقية عن خطف عالم روسي في ليبيا، وقعت في يديه معلومات سرية هامة للغاية لا يجب أن تتسرب إلى خارج ليبيا!

قصة الفيلم:

يتم إرسال عالم الاجتماع الروسي مكسيم شوغالي ومترجمه وصديقه سامر سويفان، إلى بلد تمزقه النزاعات بناء على دعوة رسمية.

وانحصرت مهمة الفريق بإجراء دراسة اجتماعية بين السكان المدنيين في ليبيا.

خلال سياق عملهم وقعت في أيديهم معلومات سرية هامة للغاية ولا يجب أن تتسرب خارج ليبيا وهذا ما عرضهم للاختطاف والحبس في سجن خاص لأكثر من عام.

تعرضوا خلال فترة الحبس للتعذيب والإذلال ولم توجه لهم أي اتهامات حتى أن جميع المحاولات الدبلوماسية لحل القضية سلميا وصلت إلى طريق مسدود.

الفيلم: +18

متابعة طيبة.