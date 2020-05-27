"فيرجين أوربت" تفشل في إطلاق أول صاروخ فضائي

أعلنت شركة "فيرجين أوربت" يوم الاثنين أن محاولتها الأولى لإطلاق اختباري لصاروخ حامل من الجو باءت بالفشل.

وأضافت الشركة أن الصاروخ "LauncherOne" أطلق من متن طائرة بوينغ 747 فوق المحيط الهادئ بالقرب من شواطئ جنوب كاليفورنيا ونجح في إشعال محركه الداعم قبل أن إنهاء المهمة لأسباب لم يتم الكشف عنها.

وذكرت فيرجين أوربت في بيانها في "تويتر" أن "أمرا غريبا حدث في وقت مبكر من المرحلة الأولى من الرحلة وأنهيت المهمة بأمان" مضيفة أن الطائرة الحاملة للصاروخ وطاقمها هبطا بسلام في نهاية المهمة.

والصاروخ الحامل "LauncherOne" مصمم لإيصال أقمار صناعية صغيرة إلى مدارات أرضية منخفضة.

المصدر: وكالات