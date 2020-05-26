الشرطة المصرية تتصدى لمحاولة تهريب جثة متوفاة بفيروس كورونا

تصدت قوات الأمن لمحاولة تهريب جثة متوفاة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من مستشفى حميات فاقوس بمحافظة الشرقية المصرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يوثق قيام أهل متوفاة مشتبه بإصابتها بكورونا بسرقة جثتها بعد تغسيلها وتكفينها دون انتظار سيارة الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من مستشفى فاقوس العام.

ولكن رجال الشرطة تمكنوا من التحفظ على الجثة والسيارة قبل مغادرة المكان، حيث كشفت أجهزة الأمن تفاصيل الواقعة، وأوضحت مديرية أمن الشرقية في بيان لها أنها تبلغت بخروج جثمان إحدى السيدات، دون إذن المستشفى أو علم الإدارة، وذلك بعدما توفيت داخل المستشفى بعد شكواها من الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات مصرية