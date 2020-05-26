لحظة تحطم مروحية عسكرية روسية شرق البلاد

وثقت كاميرات المراقبة لحظة تحطم مروحية عسكرية روسية من طراز مي-8 في تشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي.

وأظهر الفيديو كيف بدأت تقلع المروحية ببطء، قبل أن تأخذ بالدوران ثم تسقط وتنفجر.

وكان مصدر في الحكومة الإقليمية قال إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في الحادث الذي تدل المعطيات الأولية على أن سببه "عطل فني".

وذكر سيرغي سافتشينكو رئيس منطقة أنادير في تشوكوتكا، أن الحادث وقع "خلال اختبار المروحية بعد عملية إصلاح وصيانة".

وأضاف أن النيران اشتعلت في الطائرة بعد هبوطها. وأشار إلى أن "جميع القتلى من العسكريين".

المصدر: RT