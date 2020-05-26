شاهد.. طفل يبدي مهارته في الابتعاد عن دب ظهر فجأة خلفه

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة تظهر صبيا صغيرا وهو يبتعد بهدوء مدهش عن دب ضخم ظهر فجأة خلفه.

ويظهر الفيديو المتداول صبيا بالغا من العمر 12 عاما يتجول مع عائلته في محافظة ترينتو الإيطالية في حين خرج دب من وراء الأشجار وبدأ يلاحقه لبضعة أمتار. وبدأ الصبي يتحرك بهدوء أعصاب في الاتجاه المعاكس للدب وكان أبوه الذي التقط هذه اللحظات المروعة نصحه من بعيد بعدم الاستسلام للذعر.

وفي حديث للصحفيين قال الشاب الشجاع أليساندرو إنه من محبي الدببة ويعرف كيف يتعامل مع هذه الحيوانات المفترسة كي لا تغضب.

المصدر: وكالات