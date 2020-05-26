أول ناقلة نفط إيرانية ترسو في ميناء فنزويلا

رست أول ناقلة بين خمس ناقلات إيرانية تحمل الوقود في ميناء إل باتريو وبدأت بتفريغ حمولتها.

وأقيمت مراسم استقبال لناقلة النفط الإيرانية بحضور عدد من المسؤولين الفنزويليين والايرانيين.

وأشار بيان للبحرية الفنزويلية، إلى أن "ناقلة ثانية تسمى فورست دخلت المياه الفنزويلية يرافقها الجيش الفنزويلي صباح الاثنين"، فيما كانت ناقلة ثالثة هي "بيتونيا"، تقترب من منطقة البحر الكاريبي.

ووفقا لحكومتي البلدين، أرسلت إيران 1.53 مليون برميل من البنزين إلى فنزويلا في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على البلدين.

المصدر: وكالات