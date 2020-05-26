شاهد.. أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس

عبرت قناة السويس، الإثنين، السفينة العملاقة "HMM ALGECIRAS" أكبر سفينة حاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية.

وقدمت السفينة "HMM ALGECIRAS" من ميناء يانتيان في الصين متجهة إلى روتردام بهولندا.

​يبلغ طول السفينة العملاقة 400 متر، وعرضها 61 مترا وغاطسها 16 مترا، وتمتاز السفينة بكفاءة أنظمة التشغيل التي تتوافق مع لوائح المنظمة البحرية الدولية، مما يتوقع أن يؤدي التصميم المُحسَّن للهيكل والمحرك إلى تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، وتوفير ما يقرب من 15 في المئة من تكلفة التشغيل.

المصدر: وكالات مصرية