واحدة تلو الأخرى.. تفجير يهدم جزءا من محطة توليد الكهرباء العملاقة

هدمت شركة أسترالية تنشط في مجال الطاقة 8 مداخن عملاقة في محطة "هزلوود" للكهرباء بمدينة موريل الواقعة بولاية فيكتوريا بأستراليا.

ويبلغ ارتفاع المداخن 137 مترا وقد تمّ تشييدها في ستينيات القرن الماضي.

ولم تعمل المحطة منذ العام 2017 وبثت عملية هدم مداخنها بوساطة التفجير على الهواء مباشرة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المداخن كانت تحتوي على "الأسبستوس" وهي مادة مسرطنة معروفة تتسبب بمشاكل صحية خطيرة، ولذلك ستقوم السلطات برصد مكان هدم المداخن لتقييم الوضع البيئي هناك.

المصدر: وكالات