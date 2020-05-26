شاهد.. مئات الأمريكيين يعيقون حركة المرور

أدى إطلاق نار وقع بالقرب من شواطئ فلوريدا حيث تجمع أكثر من 200 شخص مساء السبت على الرغم من القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، إلى إصابة عدة أشخاص.

ونشر مكتب شريف مقاطعة فولوسيا صورا التقطت من هليكوبتر تظهر حشودا من الناس تجمعوا في عطلة يوم الذكرى التي تؤذن ببداية فصل الصيف في الولايات المتحدة، وهم يحتفلون ويرقصون ويقف أحدهم على ظهر سيارة فيما يخرج آخرون من النوافذ ويرشقون الأموال حولهم ويعيقون حركة المرور.

وأعلنت شرطة دايتونا بيتش على تويتر أن إطلاق نار وقع بالقرب من الشاطئ مساء السبت أدى إلى إصابة عدة أشخاص.

وعادة ما تكون عطلة يوم الذكرى مناسبة تُرفع خلالها الأعلام وتقام المراسم في المقابر لإحياء ذكرى من قُتلوا في الحروب الأمريكية. وتحل المناسبة هذا العام مع توقع تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد حاجز المئة ألف.

وخففت الولايات الخمسون قيود كورونا إلى حد ما. وفي بعض الولايات مثل إيلينوي ونيويورك، لا تزال المطاعم وصالونات تصفيف الشعر مغلقة. لكن معظم المحال فتحت أبوابها في الكثير من الولايات الجنوبية مع فرض قيود على قدرتها الاستيعابية.

المصدر: وكالات