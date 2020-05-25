إيران تعيد فتح المزارات الدينية والأضرحة

أعادت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، فتح المراقد والمزارات الدينية، بعد إغلاق دام 70 يوما، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني، لقطات مباشرة خلال افتتاح مرقد علي بن موسى الرضا بمدينة مشهد شمال شرق البلاد، حيث ظهر عشرات الزوار وهم يدخلون المرقد.

كما جرى افتتاح مراقد عديدة في أنحاء البلاد، منها مرقد فاطمة المعصومة بمدينة قم وسط البلاد مركز تفشي فيروس كورونا، الذي ظهر فيها في 19 من فبراير الماضي.

وجرى أيضا افتتاح مرقد عبد العظيم الحسني بمدينة "ري" جنوب العاصمة طهران، ومرقد مسجد شاه جراغ، هو مسجد يضم ضريحا للأخوين أحمد ومحمد ابني موسى الكاظم وشقيقي علي الرضا، بمدينة شيراز جنوب إيران.

ودعت الهيئة المشرفة على المراقد الشيعية بإيران، جميع الزوار إلى الالتزام بالضوابط الصحية لتفادي تفشي فيروس كورونا بين الزوار، مؤكدة أن فتح المراقد سيكون من الصباح، وتغلق قبل غروب الشمس بساعة.

المصدر: وسائل الإعلام الإيرانية