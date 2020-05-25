ليبيا .. لحظة القبض على أحد أخطر المرتزقة السوريين على محاور القتال في طرابلس

أعلن "الجيش الوطني الليبي" اعتقال مواطن سوري يدعى محمد الرويضاني، قيل إنه "أحد أخطر عناصر داعش في سوريا"، ويقاتل في طرابلس.

وقال المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، أحمد المسماري، في بيان، أمس الأحد، إن الرويضاني انتقل إلى ليبيا "برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام"، مشيرا إلى أنه كان يقاتل مع القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في صفوف وحدات "يقودها ضباط أتراك".

المصدر: وكالات