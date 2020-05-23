مظاهرات في مدريد ضد تعامل الحكومة مع أزمة كورونا

احتشد نحو ستة آلاف شخص وسط العاصمة الإسبانية مدريد يوم السبت، احتجاجاً على تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا.

ونظّمت المظاهرة بدعوة من حزب "فوكس" اليميني تحت اسم "قافلة من أجل إسبانيا وحريتها"، حيث أغلقت سيارات المتظاهرين جميع الشوارع المُصرّح بها للمظاهرة وهي بازيو ديل برادو وألكالا وغويا وسيرانو.

ولوّح المتظاهرون بالأعلام الإسبانية، من بينها علم واحد على الأقل من حقبة الحكم الديكتاتوري للجنرال فرانكو، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

المصدر: رابتلي